نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك آخر تطورات مفاوضات مسئولو الفريق مع التونسي فرجاني ساسي لتجديد تعاقده.

وقال المصدر أن لجنة الكرة بالزمالك غاضبة من مماطلة اللاعب في التجديد، مؤكدا أن موقف الأخير سيتم حسمه عقب عودته من تونس.

وأضاف، أن لجنة الكرة بالقلعة البيضاء ستجتمع باللاعب عقب العودة من بلاده نسور قرطاج، وفي حالة رفضه التجديد فسيتم الإبقاء عليه لنهاية الموسم الحالي.

وفاز الزمالك على فريق إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهام على ملعب بتروسبورت في خامس جولات الدوري العام.