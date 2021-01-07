سنحارب حتى النهاية.. أول تعليق من بيولي بعد السقوط أمام يوفنتوس

علق ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان، على هزيمة الروسونيري أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، الأـربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال ستيفانو بيولي في تصريحات لشبكة " سكاي سبورتس إيطاليا": لقد قدمنا أداءا جيدا وخلقنا العديد من الفريق، وسمحنا لهم بخلق بعض الفرض أيضا".

وأضاف ستيفانو بيولي:" كان من الصعب العودة أمام يوفنتوس، بعد تسجيل الهدف الثاني في مرمانا".

وواصل:" يجب أن نكون طموحين، ونتملك الثقة في المحاربة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، لأننا لدينا الإمكانيا التي تسمح بذلك".

وبقى ميلان فى صدارة الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة بينما رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 30 فى المركز الرابع، مع تبقى مباراة مؤجلة له مع فريق نابولى.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".