بارتي تعود إلى عالم التنس بعد غياب 11 شهرا بسبب كورونا

أعلن منظمو بطولة أستراليا للتنس اليوم الخميس، أن آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا، ستعود إلى منافسات التنس بعد غياب طويل بسبب جائحة كوفيد-19، عندما تشارك في بطولة ملبورن، استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد.

ولم تشارك اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما في أي مباراة، منذ فبراير الماضي، حيث قررت عدم الدفاع عن لقب بطولة فرنسا المفتوحة، كما غابت عن بطولة أمريكا المفتوحة في نيويورك مع انتشار فيروس كورونا.

ولا تزال الجائحة تؤثر على جدول منافسات التنس، حيث ستنطلق بطولة أستراليا في ملبورن بارك في الثامن من فبراير، وهو ما يتأخر بـ3 أسابيع عن الموعد المخطط.

وستلعب بارتي، التي حافظت على صدارة التصنيف خلال العام الماضي، لأول مرة في 11 شهرا في واحدة من بين بطولتين في ملبورن خلال الفترة من 31 يناير/كانون ثان الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، ضمن الاستعداد لأستراليا المفتوحة.

وستشارك 49 من أول 50 لاعبة في التصنيف العالمي في واحدة من البطولتين، وهما جيبسلاند ويارا فالي، حيث سيتم تقسيم أبرز 32 لاعبة بينهما.

ويأتي اسم البطولتين من أسماء مناطق في ولاية فيكتوريا.

وستعود أيضا الأمريكية سيرينا وليامز (39 عاما) إلى منافسات اللعبة، بعد الخروج من بطولة فرنسا المفتوحة، بسبب الإصابة.

وسيشارك أبرز لاعبي التنس مثل نوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للرجال خلال الفترة من 1-5 فبراير المقبل.