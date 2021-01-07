الدوري الممتاز.. المصري يبحث عن الصدارة أمام الاتحاد السكندري اليوم

يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفا ثقيلا على نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق المصري بقيادة مدربه علي ماهر لمواصلة نتائجه المميزة في مسابقة الدوري الممتاز، بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، في مباراة اليوم، والارتقاء إلى صدارة البطولة مؤقتا.

ولم يتذوق فريق المصري طعم الهزيمة في مسابقة الدوري حتى الآن، حيث خاض 5 مباريات، فاز في مواجهتين، وتعادل في 3 لقاءات.

في المقابل يطمح زعيم الثغر بقيادة حسام حسن، في انتزاع الثلاث نقاط من المصري، للدخول في المربع الذهبي.

كان الاتحاد السكندري حقق الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثامن بـ 7 نقاط.

يذكر أن الجونة يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والزمالك صاحب المركز الثالث.