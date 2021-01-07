الاهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي تدريباته اليوم بإستاد مختار التتش علي أن يختار بعدها الجهاز الفني قائمة من 22 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباارة إستعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

فيما أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني أن الفريق حقق نتيجة جيدة بالفوز على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وقال أن الفريق حقق عدة مكاسب أولها التأهل لدور المجموعات والثاني مشاركة بعض اللاعبين العائدين من الإصابات مثل سعد سمير، بالإضافة إلى عودة بعض المصابين بكورونا التي حرمتنا من لاعبين كثيرين خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "تغيير طريقة اللعب بسبب ظروف الغيابات واللاعبين المتاحين، وليس لأي سبب آخر، نقوم بالتبديل بين طرق اللعب لكي تناسب اللاعبين المتاحين في قائمة كل مباراة، وكذلك وفقًا للمنافس الذي يواجهنا سواء محليا أو إفريقيا".

وأوضح:"كل شخص له حلم في عمله وله طموحات يبحث عن تحقيقها.. وأي مدرب وفريق لديه حلم تحقيق كأس العالم للأندية، لكن واقعيًّا صعب أن أتحدث بهذه الصيغة، وكل ما نبحث عنه الآن هو تمثيل مشرف لإفريقيا في كأس العالم، وأن يظهر الأهلي بما يستحقه من مكانة في هذه البطولة..أعد الجماهير بالمنافسة على تحقيق لقب السوبر المحلي والسوبر الإفريقي .