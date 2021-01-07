تعافي عمرو السولية من كورونا

أثبتت المسحة التي خضع لها عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة بالأهلي شفاءه من فيروس كورونا، وسوف يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للفترة المقبلة خاصة أنه غائب منذ فترة طويلة. ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء غد بالجولة السادسة من منافسات مسابقة الدوري.

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