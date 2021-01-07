كلوب يصدم محمد صلاح بدخول صراع التعاقد مع سيرجيو راموس

وذكرت برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن يورجن كلوب يرغب في التعاقد مع سيرجيو راموس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وينال سرجيو راموس اهتمام العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه خلال الصيف المقبل، أبرزهم باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ويوفنتوس.
وينتهي عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق لـ اللاعب التوقيع لأي نادٍ، خلال الشتاء الحالي، دون الرجوع لإدارة ناديه.
وتسبب راموس في إصابة قوية لـ محمد صلاح "خلع في الكتف" الأيسر، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018، مما تسبب في توتر العلاقة بين الثنائي منذ ذلك الوقت.
يذكر أن النجم المصري محمد صلاح، أثار الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول خلال الفترة المقبلة، خلال حوارا صحفيا مع صحفية " آس" الإسبانية، حيث أبدى غضبه من يورجن كلوب؛ بسبب عدم منحه شارة القيادة، كما فتح "مو" الباب أمام انضمامه إلى برشلونة أو ريال مدريد مستقبلًا.
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