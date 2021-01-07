سيكسرز يحبط رقم بيل القياسي ويهزم ويزاردز في دوري محترفي السلة الأمريكي

حافظ فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، على أفضل سجل بين فرق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعدما تجاوز تسجيل برادلي بيل 60 نقطة، ليفوز (141-136) على ضيفه واشنطن ويزاردز، فجر الخميس.

وعادل بيل الرقم القياسي لعدد النقاط في مباراة واحدة في تاريخ ويزاردز والمسجل باسم جيلبرت أريناس، في الفوز على لوس أنجليس ليكرز في ديسمبر 2006.

وفرض سيكسرز سيطرته منذ البداية وأنهى الشوط الأول متقدما (82-67) بفضل تألق جويل إمبيد وسيث كري، إذ سجلا 15 و20 نقطة على الترتيب.

ونجح صاحب الأرض في زيادة الفارق إلى 21 نقطة في بداية الربع الثالث، لكن تفوقه تقلص إلى 10 نقاط فقط بعدما أحرز بيل 25 نقطة في هذا الربع.

وواصل ويزاردز انتفاضته إلى أن تقدم (127-126) قبل أقل من 6 دقائق من النهاية.

لكن إمبيد وكري استعادا إيقاعهما ليقودا سيكسرز لفوزه الخامس على التوالي.

وتصدر إمبيد قائمة مسجلي سيكسرز برصيد 38 نقطة وتبعه كري وله 28 نقطة.

وكان بيل هو الأكثر تسجيلا في صفوف ويزاردز متفوقا بـ3 أضعاف على أقرب زميل له وهو راسل وستبروك الذي أحرز 20 نقطة بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة.

ويتصدر سيكسرز القسم الشرقي بـ7 انتصارات وهزيمة واحدة، بينما تلقى ويزاردز الخسارة السادسة في 8 مباريات.

وسجل جوردون هايوارد 44 نقطة ليقود تشارلوت هورنتس للفوز (102-94)، على مضيفه أتالانتا هوكس، الذي قدم لاعبه تراي يانج أداء مخيبا واكتفى بإحراز 7 نقاط.

وحقق نيويورك نيكس انتصاره الثالث على التوالي بتغلبه (112-100) على ضيفه يوتا جاز.

وفاز أورلاندو ماجيك 105-94 على كليفلاند كافاليرز ليرفع رصيده إلى ستة انتصارات وهزيمتين مثل إنديانا بيسرز الذي تغلب 114-107 على هيوستون روكتس.

وأحرز المبتدئ بايتون بريتشارد نقطتين قبل 0.2 ثانية من النهاية ليمنح بوسطن سيلتيكس الفوز 107-105 على مضيفه ميامي هيت.

وتغلب ميلووكي باكس 130-115 على ديترويت بيستونز، بفضل 25 نقطة من اليوناني يانيس أنتيتوكومبو.

وسجل المخضرم جورج هيل رميتين حرتين قبل 12.1 ثانية من النهاية، لينتصر أوكلاهوما سيتي ثاندر 111-110 على مضيفه نيو أورليانز بليكانز.

وفاز لوس أنجليس كليبرز 108-101 على مضيفه جولدن ستيت وريورز، بفضل تسجيل كل من كواي ليونارد وبول جورج 21 نقطة.

وانتصر فينكس صنز 123-115 على تورونتو رابتورز الذي تلقى الهزيمة السادسة في 7 مباريات.

وتفوق سكرامنتو كينجز 128-124 على ضيفه شيكاجو بولز.