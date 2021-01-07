نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من اتحاد الكرة في الدوري المصري بسبب كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم الأندية المشاركة فى مسابقة الدورى العام بأقسامه الأربعة بأنه يحق للجنة المسابقات الدراسة والنظر فى تأجيل أى مباراة فى حالة طلب النادى الذى تظهر فيه أكثر من خمس إصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" أو أى عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.

وعلى جانب آخر، اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد توصيات إدارة المسابقات بالاتحاد.

وتضمنت التوصيات إجراء عدد من التعديلات على لائحة عقوبات مسابقة الدورى العام ، بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية للموسم الحالى.