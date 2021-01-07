مفاجأة مدوية.. خالد الغندور يلمح لرحيله عن قناة الزمالك

فجر الإعلامى خالد الغندور مفاجأة مدوية بالتلميح لرحيله عن قناة الزمالك خلال الفترة القادمة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " قائلا : قريبا جدا سأعلن عن مشوارى الإعلامى إلى أين واشكر كل من يساندنى وكل من يختلف معي.

وتقوم شركة إعلام المصريين بتغيرات عديدة فى العاملين بقناة الزمالك وتطوير بعض البرامج خلال الفترة الحالية .

ويلتقى الزمالك مع طلائع الجيش فى الجولة السادسة للدوري السبت المقبل بإستاد السويس الجديد .

وحقق الزمالك الفوز على سموحة فى الجولة الخامسة بهدفين دون مقابل فى غياب الثنائى فرجانى ساسى ومصطفى محمد ونزول طارق حامد بديلا فى منتصف الشوط الثانى للقاء .