وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " قائلا : قريبا جدا سأعلن عن مشوارى الإعلامى إلى أين واشكر كل من يساندنى وكل من يختلف معي.
وتقوم شركة إعلام المصريين بتغيرات عديدة فى العاملين بقناة الزمالك وتطوير بعض البرامج خلال الفترة الحالية .
ويلتقى الزمالك مع طلائع الجيش فى الجولة السادسة للدوري السبت المقبل بإستاد السويس الجديد .
وحقق الزمالك الفوز على سموحة فى الجولة الخامسة بهدفين دون مقابل فى غياب الثنائى فرجانى ساسى ومصطفى محمد ونزول طارق حامد بديلا فى منتصف الشوط الثانى للقاء .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة مدوية.. خالد الغندور يلمح لرحيله عن قناة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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