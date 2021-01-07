هل يقع الأهلي مع الزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال؟.. لوائح الكاف تحسم الجدل

وتابع:" الاتحاد الأفريقي أجرى تعديلات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية بشأ ن نظام دور المجموعات، ومن الوارد أن يمنع خلال الساعات القادمة وقوع فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة".
وأسدل الستار على دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، أمس، الأربعاء.
وجاءت تصنيفات فريق دوري أبطال أفريقيا المتأهلة إلى دور المجموعات كالأتي
التصنيف الاول: الاهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي
التصنيف التاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب
التصنيف التالت : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال
التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونغيث _ شباب بلوزداد _ المريخ
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