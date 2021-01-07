بعد توديع الكونفدرالية.. المقاولون راحة من التدريبات اليوم

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، اليوم الخميس، على راحة سلبية من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته، غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا الثلاثاء المقبل، في بطولة الدورى.

َوتعود اليوم، بعثة فريق ذئاب الجبل، برئاسة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة النادى والمشرف على الفريق، إلى القاهرة، بعد الانتهاء من خوض مباراة إياب دور الـ 32 الأول من بطولة الكونفدرالية، وتوديع البطولة الإفريقية بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، فى الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.