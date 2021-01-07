شوبير: موقف جيرالدو مع الأهلي مش هيعدي على خير

أكد الإعلامي أحمد شوبير إن الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لم يقبل بوضعه في قائمة الانتظار، بعد قيد الكونغولي والتر بواليا بدلا منه في قائمة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : " اللوائح فى ضهر اللاعب .. موقف جيرالدو مع الأهلي مش هيعدي على خير، واللاعب يتمسك بالحصول على حقوقه المالية كاملة، حتى لو لم يشارك في مباريات النادي الأحمر".
وكان النادي الأهلي أتم إجراءات قيد المهاجم الزامبي والتر بواليا في قائمته المحلية ليعلن جاهزيته لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن منافسات المرحلة السادسة من منافسات مسابقة الدوري، وتم نقل الإنجولي جيرالدو لقائمة الانتظار بناء علي قرار اتحاد الكرة الذي تم في الأول من يناير .
وقام الجهاز الإداري بالأهلي بقيد بواليا ومحمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود في القائمة المحلية بعد فتح باب القيد الى 35 لاعبا.
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