بعثة الإسماعيلي تغادر للمغرب لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية

تغادر بعثة النادى الإسماعيلى، القاهرة، اليوم الخميس، متوجهة للمغرب وتحديدًا الدار البيضاء، لمواجهة الرجاء المغربى، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، على ملعب محمد الخامس، في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

ويسعى لاعبو الإسماعيلى، لتحقيق حلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ، بعد الوصول للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى، عقب وداع الكأس، والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الدراويش، بهدف دون رد، سجله فخر الدين بن يوسف.