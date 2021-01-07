حقيقة هروب فرجاني ساسي من الزمالك

مازال ملف التجديد للدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك يثير الرعب والقلق داخل القلعة البيضاء خاصة بعد سفر اللاعب الى بلاده خلال الأيام الماضية وتردد أنباء عن رغبته في الرحيل والبحث عن ناد جديد لشراء الشهور الستة الأخيرة المتبقية فى تعاقده مع النادي الملكي .

وعلم دوت الخليج من مصادر موثوقة داخل الزمالك بأن فرجاني ساسي سافر إلى تونس بإذن من المشرف العام على الكرة أشرف قاسم لسببين أولهما الاطمئنان على والدته المريضة والثاني الحصول على فرصة لالتقاط الأنفاس لتحديد مصيره بشأن التجديد أو الرحيل عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم.

وقالت المصادر لصدى البلد أن ساسي قرر العودة للقاهرة مساء الجمعة رفقة زوجته ونجله المقبل وسيسافر الى السويس لمتابعة ودعم فريقه فى مباراة الجولة السادسة أمام طلائع الجيش بالدوري .

وأكدت المصادر أن ساسي يرغب في البقاء داخل نادي الزمالك وأنه يعشق الجماهير البيضاء ووكيل أعماله الليبي مهند عون يري ذلك أيضا ولن يضحيا بالهروب من القلعة البيضاء مهما حدث خاصة أن علاقته رائعة بجميع أطراف المنظومة داخل النادي.

وكشفت المصادر أن الدحيل القطري أغلق ملف المفاوضات مع ساسي بالضبة والمفتاح بعد تعاقده مع الأيرانى على كريمي واكتمال قائمة اللاعبين المحترفين لديه قبل مونديال الأندية بجانب حصول الدولي التونسي على جميع مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء وتوصل الإدارة الى اتفاق مع وكيله لتسوية أزمة الضرائب التى خصمت من مستحقاته .