شوبير: أصحاب الصوت العالي يحاولون تخريب الزمالك

قال الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه من الأفضل ابتعاد الأهلي والزمالك عن الوقوع في مجموعة واحدة، خلال دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واضاف شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "الأفضل هو تجنب تواجد الفريقين معا، حتى تكون فرصتهما كبيرة في الوصول للأدوار النهائية".

وانتقد شوبير ما يتردد داخل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، بشأن إمكانية تأجيل بعض المباريات حال ظهور 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بفريق واحد.

وأضاف "هذا القرار حال تطبيقه قد يتسبب في انهيار مسابقة الدوري وعدم استكمالها، حيث قد يتسبب في عدد كبير من التأجيلات".

وتابع "بيان إدارة الزمالك للتعجب من العروض الكثيرة التي تصل لأغلبية اللاعبين بالفريق، منطقي وحقيقي".

وختم شوبير "هناك للأسف من يخطط للتأثير على القلعة البيضاء ومحاولة تخريبها ومعروف هؤلاء بصوتهم العالي".