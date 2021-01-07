نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي مواجهات الجولة الثالثة للقسم الرابع بقنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الجمعة مواجهات الجولة الثالثة لدوري القسم الرابع لأندية البحر الأحمر وقنا، والتي يشرف علي تنظيمها منطقة قنا لكرة القدم.

وتستهل مباريات الجولة الثالثة، بمواجهة مركز شباب نجع حمادي أمام نظيره فريق نادي الشاطئ بسفاجا، والتي يستضيفها ملعب الأخير.

فيما يستضيف نادي عمال قنا بقيادة إشراف كمال المدير الفني للفريق، نظيره فريق مركز شباب ابوتشت، ويسعي فريق عمال قنا لتحقيق اول فوز له بالمسابقة، لاسيما وأن اللقاء علي ملعبه ووسط جماهيره.

ويأتي فريق نادي سكر قوص خارج منافسات الجولة الثالثة "بأي" علي أن يلتقي الجمعة المقبلة فريق مركز شباب نجع حمادي بملعب الأخير.

ترتيب المجموعة

سكر قوص6 نقاط

نجع حمادي 3نقاط

ابوتشت 3 نقاط

عمال قنا بدون نقاط

الشاطئ 3 نقاط