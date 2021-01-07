نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك انتهاء مهمته مع القلعة البيضاء.

وأكد يونس في تصريحات عبر برنامجه" الفيلسوف" والذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت، أن مهمته في الزمالك قد انتهت.

وأوضح يونس، أنه سيقوم بتسليم كافة الملفات التي تولاها منذ تعيينه في اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك الأسبوع المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل في الجولة السادسة من الدوري المصري.