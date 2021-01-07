نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية، عن تلقى مسئولو نادي الزمالك ترشيحًا من أحد وكلاء اللاعبين لضم مهاجم مميز في الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير، أن الزمالك تلقى ترشيحا بالتعاقد مع المهاجم يايا سانوجو، وهو لاعب غيني ويمتلك جنسية فرنسية ولعب للمنتخب الأوليمبي الفرنسي، ويبلغ من العمر 27 سنة وطوله 196 سم.

و لعب في أوكسير الفرنسي ولعب في الآرسنال الإنجليزي وكريستال بالاس الإنجليزي ولعب في أياكس الهولندي.

وكانت آخر محطاته في فريق تولوز الفرنسي حيث لعب له في الفترة من 2017 ، ويعتبر حر في الوقت الحالي ومن حقه التوقيع لأي نادي.