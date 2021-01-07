ويستعرض " دوت الخليج" مواعيد مباريات اليوم الخميس، والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
الاتحاد السكندري - المصري البورسعيدي، الخامشة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1.
الدوري السعودي:
أبها - الفيصلي، الثالثة إلا عشر دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 3.
الوحدة - الفتح،الخامسة والنصف وخمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 3.
الدوري القطري:
السد - السيلية، الثالثة والربع عصر، عبر قتاة الكأس 1.
الريان - الغراقة، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة الكأس 1.
قطر - الخريطيات، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة الكأس 2.
الدوري التركي:
فنربخشة - ألانيا سبور، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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