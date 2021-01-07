مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العلام، أبرزها، مواجهة المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض " دوت الخليج" مواعيد مباريات اليوم الخميس، والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

الاتحاد السكندري - المصري البورسعيدي، الخامشة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

الدوري السعودي:

أبها - الفيصلي، الثالثة إلا عشر دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 3.

الوحدة - الفتح،الخامسة والنصف وخمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 3.

الدوري القطري:

السد - السيلية، الثالثة والربع عصر، عبر قتاة الكأس 1.

الريان - الغراقة، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة الكأس 1.

قطر - الخريطيات، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة الكأس 2.

الدوري التركي:

فنربخشة - ألانيا سبور، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.