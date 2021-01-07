أيمن يونس لـ دوت الخليج: لست معينا لأستقيل وأنتظر قرار التجديد

قال أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لم يعلن الإستقالة من الزمالك لأنه ليس عضوا بمجلس الإدارة .

وأشار يونس فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : أن حديثه فى برنامجه الإذاعى فهم بالخطأ وكل ما قاله إن مهمته مع القلعة البيضاء انتهت وأنه قام بتسليم كافة الملفات التى كلف بها للجنة المؤقتة التى تدير النادي .

وشدد على أنه متطوع ويعمل بدون أجر وجميع الملفات التى كلفها به وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لحين استقرار الوضع داخل القلعة البيضاء تمت على أكمل وجه .

وأكد أنه فى انتظار قرار الوزير بشأن تجديد التكليف له أو تكليفه بمنصب داخل النادي الذى يعشقه ولن يتأخر عن خدمته مطلقا مهما كلفه الأمر من جهد وتعب.

وأعلن أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك، انتهاء مهمته مع القلعة البيضاء، وتسليم كافة الملفات التي كُلف بها للجنة المؤقتة التي تدير النادي.

قال يونس: "أعلن اليوم انتهاء مهمتي كرئيس تنفيذي لكرة القدم داخل نادي الزمالك، مضيفًا أنه سيعود للتحليل مجددًا بعد تسليم كافة الملفات". أضاف يونس: "سأقوم بتسليم كافة الملفات التي توليت العمل به منذ تعييني رئيسًا للجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك إلى اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الأسبوع المقبل".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، مساء السبت المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن جانبها اتخذت إدارة الكرة بنادي الزمالك قرارا لفرض مزيد من الانضباط داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وقررت إدارة الكرة منع أي لاعب من التصريحات الإعلامية إلا بموافقة كتابية من المشرف العام على الكرة أو مدير الكرة بالنادي.

كما تؤكد إدارة الكرة بالنادي على تطبيق لائحة الفريق الداخلية على جميع اللاعبين الذين خالفوا نظام التصريحات الإعلامية في الفترة الأخيرة. كما يتم تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين بشأن الالتزام بالتدريبات وذلك لفرض مزيد من الانضباط الفترة القادمة.