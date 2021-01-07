محمد فضل الله يكشف بندا وحيدا لإنقاذ الأهلي من أزمة جيرالدو

كشف الدكتور محمد فضل الله، المستشار الإستراتيجي الرياضى الدولى، عن بند وحيد يمكن للنادى الأهلي اللجوء إليه لإنهاء أزمة اللاعب الإنجولى جيرالدو.

كان المارد الأحمر قام بقيد الزامبي والتر بواليا فى قائمة الميركاتو الشتوي للفريق مع وضع الإنجولى جيرالدو على قائمة الانتظار.

قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد:

"يحق للاعب الانجولى جيرالدو وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا فسخ عقده مع الأهلي والحصول على مستحقاته المتبقية من عقده حال رفضه وضعه بقائمة الانتظار وفقا للمادة ١٤ من لوائح الفيفا".

وأوضح أن الاستناد القوى للاعب الانجولى أن قائمة الانتظار تحرم أى لاعب من المشاركة فى مباريات كرة القدم ولا تسمح له بالانتقال إلى ناد آخر وهذا يخالف مبادئ الفيفا.

تابع: قائمة الانتظار تتعارض مع القواعد الدولية والتى تؤكد ضرورة أن يلعب اللاعب المحترف كرة القدم وإذا كان النادى ليس فى حاجة إليه.

شدد على أنه من ضمن أهداف الفيفا عدم منع ممارسة كرة القدم، كما أن اللاعب وفقا للوائح قيد اللاعبين الدولية أجاز له الاتحاد الدولى فسخ عقده إذا لم يتجاوز ١٠% من المباريات الرسمية وقائمة الانتظار ومعناها أن اللاعب لن يلعب فى مباريات فريقه سواء محليا أو قاريا أو دوليا.

أضاف: النادى الأهلي من حقه بيع اللاعب الانجولى أو إعارته لأى ناد سواء داخل مصر أو خارجها ولكن أن يتركه دون يلعب فهذا أمر لا يقره الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

استطرد: ليس من حق الانجولى جيرالدو رفض قيام النادى الأهلي باللجوء إلى البيع أو الإعارة أو الاعتراض على ذلك وإنما أحقيته فقط فى وضعه واستمراره على قائمة الانتظار.

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير قال إن الانجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لم يقبل بوضعه في قائمة الانتظار، بعد قيد الكونغولي والتر بواليا بدلا منه في قائمة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "اللوائح فى ضهر اللاعب.. موقف جيرالدو مع الأهلي مش هيعدي على خير، واللاعب يتمسك بالحصول على حقوقه المالية كاملة، حتى لو لم يشارك في مباريات النادي الأحمر".

وأضاف: "لا طريق أمام الأهلى سوى التوصل لحلول مع اللاعب لأن بنود القانون ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في صفه والتى لا تعترف بما يطلق عليه قوائم الانتظار".

وكان النادي الأهلي أتم إجراءات قيد المهاجم الزامبي والتر بواليا في قائمته المحلية ليعلن جاهزيته لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن منافسات المرحلة السادسة من منافسات مسابقة الدوري، وتم نقل الانجولي جيرالدو لقائمة الانتظار بناء على قرار اتحاد الكرة الذي تم في الأول من يناير.

وقام الجهاز الإداري بالأهلي بقيد بواليا ومحمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود في القائمة المحلية بعد فتح باب القيد الى 35 لاعبا.