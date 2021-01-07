ميدو يتسبب في توقيع الزمالك عقوبة مالية على مصطفى محمد

كشف الإعلامى خالد الغندور الإعلامي مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك الفضائية إن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالنادي وعبد الحليم علي مدير الكرة قررا توقيع عقوبة على مصطفى محمد لاعب الفريق الأول.

وقال الغندور عبر قناة الزمالك : قرر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، وعبد الحليم علي مدير الكرة توقيع عقوبة ضد مصطفى محمد لاعب الفريق لإدلائه بتصريحات تلفزيونية دون الحصول على إذن مسبق، وبالتالي سيتم تطبيق اللائحة عليه.

وكان مصطفى محمد قد أدلى بعدة تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس المذاع عبر قناة النهار، تحدث خلاله عن أزمة احترافه الأوروبي وعدم وضوح موقف اللجنة التي تدير النادي معه.

واتخذت إدارة الكرة بنادي الزمالك قرارا لفرض مزيد من الانضباط داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وقررت إدارة الكرة منع أي لاعب من التصريحات الإعلامية إلا بموافقة كتابية من المشرف العام على الكرة أو مدير الكرة بالنادي.

كما تؤكد إدارة الكرة بالنادي على تطبيق لائحة الفريق الداخلية على جميع اللاعبين الذين خالفوا نظام التصريحات الإعلامية في الفترة الأخيرة.

كما يتم تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين بشأن الالتزام بالتدريبات وذلك لفرض مزيد من الانضباط الفترة القادمة.