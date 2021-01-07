أيمن يونس يعلن رحيله عن نادي الزمالك

أعلن أيمن يونس الرئيس التنفيذي لقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك عن انتهاء مهمته مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية بعد توليه المهمة بعد تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك.
وقرر أيمن يونس الاكتفاء بالفترة التي قضاها في النادي وساهم فيها مع إدارة الكرة في حسم التجديد لرباعي الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمود جنش وأحمد فتوح.
وأوضح يونس أن وجوده في النادي الأبيض كان لمدة شهر متطوعا قبل أن تنتهي مهمته اليوم.
وأكد مصدر بالنادي أن يونس دخل في خلافات مع بعض مسؤولي النادي الأبيض في الآونة الأخيرة بسبب رغبته في الانفراد بقرارات فريق الكرة مما دفعه للرحيل
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