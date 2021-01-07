الرياضة

أيمن يونس يعلن رحيله عن نادي الزمالك

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أعلن أيمن يونس الرئيس التنفيذي لقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك عن انتهاء مهمته مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية بعد توليه المهمة بعد تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك.

وقرر أيمن يونس الاكتفاء بالفترة التي قضاها في النادي وساهم فيها مع إدارة الكرة في حسم التجديد لرباعي الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمود جنش وأحمد فتوح.

وأوضح يونس أن وجوده في النادي الأبيض كان لمدة شهر متطوعا قبل أن تنتهي مهمته اليوم.

وأكد مصدر بالنادي أن يونس دخل في خلافات مع بعض مسؤولي النادي الأبيض في الآونة الأخيرة بسبب رغبته في الانفراد بقرارات فريق الكرة مما دفعه للرحيل

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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