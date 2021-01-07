اتحاد الكرة يكشف مصير لجنة الحكام

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مصير لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية برئاسة وجيه أحمد خلال الفترة المقبلة.

قال المصدر ذاته أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد مستمرة فى عملها لحين اشعار اخر لإدارة شؤون قضاة الملاعب خلال منافسات بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر.

أضاف : عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف تواجد فى مقر الجبلاية منذ ايام من أجل المشاركة فى ندوة تحليل اداء الحكام فى حين أن احتماع رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق بالمهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية للاتحاد جاء لأسباب خاصة.

يذكر أن رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام السابق كشف حقيقة تلقيه عرض من المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بتولى مهام الاشراف على اللجنة الرئيسية للحكام.

وتواجد رضا البلتاجى الأحد الماضى فى مقر الجبلاية بالجزيرة وعقد جلسة مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.

قال رضا البلتاجى فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لم يتم اى عرض من جانب المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بتكليفي بالاشراف على لجنة الحكام الرئيسية.

أضاف: شرف كبير لى أن اتولى مهام الاشراف على لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة لكن لم تتلقى أي عرض حول هذا الشأن.