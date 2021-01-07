النسخة الأطول في التاريخ.. الاتحاد الآسيوي يعلن موعد كأس أمم آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موعد مباراة كأس الأمم الآسيوية 2023، المقرر إقامتها في الصين.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن بطولة أمم آسيا ستقام في الفترة من 16 يونيو 2023 إلى 16 يوليو، في 10 مدن بالصين.

وأضاف بيان الاتحاد الآسيوي، أن النسخة المقبلة ستكون الأطول في تاريخ بطولة أمم آسيا، حيث سسنغرق 31 يوما.

وأشار البيان، أن السبب وراء قرار الاتحاد الآسيوي بإقامة البطولة على مدار 31 يوما، هو منخ المنتخبات المشاركة في البطولة مزيدا من الوقت، خاصةفي ظل تبعات السفر بين المدن العشر بدولة الصين.

يذكر أن منتخب قطر هو حامل النسخة الأخيرة، بعد الفوز على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية.