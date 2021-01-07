بيان ناري لأندية دوري القسم الثاني للكرة النسائية

أحمد جودة - القاهرة - توجه أندية القسم الثاني بتقديم شكوى رسمية تجاة اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة أحمد مجاهد .

وأعلنت أندية دوري القسم الثاني للكرة النسائية بيانا بشأن مسابقة الموسم الحالي رفضت خلالة إقامة الدوري من مجموعتين، بسبب قلة الإمكانيات، وطالبت بالعودة لنظام الموسم الحالي 5 مجموعات طبقاً للتوزيع الجغرافي، بجانب رفض جميع الأندية لإعادة القرعة .

وجاء نص البيان الصادر عن الأندية ما يلي :



السادة المسئولين عن الرياضة المصرية و بالأخص كرة القدم النسائية و على رأسهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و راعي الرياضة المصرية و مناصر المرأة المصرية و السيد اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة ، نعلن نحن أندية دوري كرة القدم النسائي بالقسم الثاني إعتراضنا على ما أقرته لجنة مسابقات إتحاد الكرة تحت إشراف السيد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة ، و نعترض على القرارات العشوائية و الظالمة بإستبعاد أكثر من ١٣ نادي من اصل ٣٣ نادي على مستوى الجمهورية و ذلك بحجة أن هذة الأندية لم تتعدى عدد لاعباته ١٥ لاعبة على الرغم من وجود أندية بدوري القسم الأول لا تتعدى قائمة لاعباتهم ١٣ لاعبة !



و هذا بدون أى تنويه فى اللائحه أو انذار بعدد اللاعبات المسجله كحد أدنى للمشاركة ... حيث أن اللائحه تسمح بمشاركة اللاعبات الناشئات مواليد 2002 فى دورى القسم الاول .



مع العلم أنه ليس هناك مراحل أخرى لللاعبات اى أن مواليد 2002 سوف يشاركون الموسم القادم بشكل أساسي فى مسابقة الفريق الأول لذلك يتجه جميع الأندية لمشاركة الناشئين فى الفريق الأول لإعدادهم وهذا ما يجعل معظم الأندية تتجه لعدم تسجيل عدد كبير فى قائمة الفريق الأول

و هو الأمر الذي لم نراه من قبل في أي دوري بالعالم و خاصة أن معظم الأندية المستبعدة تمتلك فرق ناشئات تحت ١٨ عام .

كما أن جميع أندية القسم الثاني سواء المستبعدين أو الموجودين نرفض ما تم إجرائه من قرعة ظالمة بنظام المجموعتين دون مراعاه قلة الأمكانيات المادية داخل الأندية في ظل غياب صرف الدعم المادي من قبل الاتحاد .



و ذلك قررنا نحن أندية القسم الثاني الآتي :



١ - إعلان التضامن التام مع كل الأندية المستبعدة من دوري القسم الثاني و المطالبة بضرورة عودتهم مرة أخرى

٢ - نرفض بالإجماع إقامة دوري القسم الثاني بنظام المجموعتين و نطالب بأقامته كما كان من قبل من خلال ٥ مجموعات مع مراعاه التوزيع الجغرافي للأندية

٣ - نطالب بإعادة قرعة دوري القسم الثاني و إلغاء نظام المجموعتين

٤ - نطالب بضرورة إعلان أسم المسئول عن ملف الكرة النسائية داخل الاتحاد المصري للتواصل مع أندية الكرة النسائية بشكل مباشر .

و أخيراً ننوه بأننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق الأندية في حالة إهمال مطالبنا كأندية مصرية و لنا الحق في الحفاظ على مستقبل كرة القدم النسائية و التصدي لبطش أي شخص يحاول هدم اللعبة و تحطيم أحلام و أمال اللاعبات .

