نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح في القمة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012