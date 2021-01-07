نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة للدراويش.. ثلاثي الإسماعيلي يغيب عن مواجهة الرجاء المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفقد الإسماعيلي جهود عدة لاعبين بارزين قبل اللعب في ضيافة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب قبل نهائي البطولة العربية للأندية يوم الإثنين المقبل.

وقال أبو طالب العيسوي مدرب الإسماعيلي لموقع النادي إن الغيابات لن تمنع الفريق من بذل قصارى جهده من أجل انتزاع بطاقة الظهور في نهائي البطولة أمام نادي الاتحاد السعودي.

وسيغيب القائد عمر الوحش وكذلك زميله مدحت فقوسة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، كما سيستمر ابتعاد المدافع باهر المحمدي بسبب عدم تعافيه من جراحة في الركبة.

وأضاف العيسوي "تم الاطمئنان على مستوى جميع العناصر خاصة الأنجولي آري بابل ومروان الصحراوي وأحمد مدبولي".

ومن المنتظر أن يسافر عبد الرحمن مجدي مع تشكيلة الإسماعيلي رغم عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة وربما يشارك في جزء من المباراة.

وفاز الإسماعيلي 1- 0 على أرضه في فبراير الماضي وقبل توقف المسابقة بسبب جائحة كوفيد-19.