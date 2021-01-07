نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة الكرة تفرض الانضباط على الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت إدارة الكرة بنادي الزمالك قرارا لفرض مزيد من الانضباط داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وقررت إدارة الكرة منع أي لاعب من التصريحات الإعلامية إلا بموافقة كتابية من المشرف العام على الكرة أو مدير الكرة بالنادي.

كما تؤكد إدارة الكرة بالنادي على تطبيق لائحة الفريق الداخلية على جميع اللاعبين الذين خالفوا نظام التصريحات الإعلامية في الفترة الأخيرة.

كما يتم تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين بشأن الالتزام بالتدريبات وذلك لفرض مزيد من الانضباط الفترة القادمة.