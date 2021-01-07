نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 الفرق المتأهلة وتصنيف الفرق وموعد المباريات والقناة المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021، أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على الإنترنت أن قرعة دوري الأبطال الأفريقي 2021، الدور أل 16 وقرعة ملحق الكونفدرالية الإفريقية دور أل 32 مكرر، سوف تجرى الجمعة الموافق 2021/01/08 في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، وأن القرعة سوف تقام في إحدى فنادق القاهرة بحضور مندوب واحد عن كل فريق مشارك في بطولة دوري الأبطال والكونفدرالية، وأنه لن يسمح بتواجد أي وسيلة إعلامية تغطي الحدث سوى قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، والحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي عبر موقع اليوتيوب فقط لأغير.

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الأفريقي الفرق المتأهلة إلي الدور أل 16 في بطولة دوري الأبطال، وأيضاً الفرق المتأهلة لملحق الكونفدرالية، وأعلن أيضاً تصنيف الفرق في دوري الأبطال وقسم الفرق المتأهلة إلي 4 مستويات، وجاء التصنيف بناءً على نتائج أخر 5 سنوات في البطولة ووضع نقاط محددة لكل مستوى سواء للفرق الفائزة باللقب والوصيف، والفرق المتأهلة إلي الدور نصف النهائي ثم الأدوار الأدنى، لكي يكون هناك توازن في المجموعات من حيث قوة الفرق.

تصنيف فرق دوري أبطال أفريقيا 2021

التصنيف الأول : الأهلي المصري، الوداد المغربي، مازمبي الكونغو، الترجي التونسي. التصنيف الثاني : الزمالك مصر، صن داونز جنوب أفريقيا، حوريا غينيا، فيتا كلوب الكونغولي. التصنيف الثالث : سيمبا التنزاني، مولودية الجزائر، بترو أتلتيكو الأنجولي، الهلال السوداني. التصنيف الرابع : كايزر تشيفز، تونغيث السنغال، شباب بلوزداد الجزائر، المريخ السوداني.

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 موعد المباريات