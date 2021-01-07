محمد فضل الله عن تعيين الرياضيين بمجلس النواب: اختيار يؤكد دعم الدولة للرياضة

أكد الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي، أن اختيار عدد من الرياضيين لعضوية مجلس النواب بالتعيين، يؤكد قيمة الرياضة ودعم الدولة لها.

وجرى خلال الساعات الماضية الإعلان عن تعيين 4 رياضيين بالتعيين في مجلس النواب هم الثعلب الصغير حازم إمام نجم الزمالك السابق وحسام غالي، نجم الأهلي السابق ونجم نادى الاتحاد السكندري السابق محمد عمر والبطلة ٱية مدني.

قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

اختيار القيادة السياسية لعدد من الرياضيين لعضوية مجلس النواب للدورة البرلمانية الجديدة ٢٠٢١ - " اختيار يؤكد على قيمة الرياضة ودعم الدولة للرياضة".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم وجه التهنئة إلى محمد عمر وحازم إمام وحسام غالي بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيينهم أعضاء بمجلس النواب لينضموا إلى زملائهم الرياضيين الذين نجحوا في انتخابات المجلس.