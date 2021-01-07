خبير لوائح: ليس من حق الأهلي مطالبة بيراميدز بحقوق رعاية رمضان صبحي

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية على عدم أحقية النادي الأهلي في مطالبة بيراميدز بحقوق الرعاية للاعب رمضان صبحي.

قال محمد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: علي سبيل المثال لا الحصر، النادي الأهلي يطالب بيراميدز بتعويض تدريب رمضان صبحي وهو لا يستحق فقد حصل عليه من النادي الإنجليزي هيدرسفيلد.

يذكر ان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي اكد أن النادي الأهلي ارسل خطابًا رسميًا منذ فترة طويلة الي بيراميدز يطلبون فيه حق الرعاية في صفقة انتقال رمضان صبحي طبقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال أن تلك الأمور طبيعية وليست بدعة وتحدث في كل مكان بالعالم وهذا الأمر تم منذ فترة طويلة.

وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي يطلب الحصول علي قيمة رعاية رمضان صبحي الذي نشا وترعرع بين جدران القلعة الحمراء.

فيما أكد مصدر ان هناك دراسة لعقد شراء محمد مجدي أفشه من بيراميدز وبنوده لتجهيز مستحقات الفريق السماوي اذا كان يحق لهم ذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.