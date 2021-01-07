استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يزور المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية

يواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جولاته التفقدية، للصالات المغطاة المستضيفة لفعاليات بطولة العالم لكرة اليد، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، حيث قام صباح اليوم الخميس بزيارة لمقر المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تقام المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 93 فدانا، وتضم مجمع الملاعب ومنطقة الألعاب الجماعية والملاعب المتعددة الأغراض والأماكن المخصصة للعائلات والأطفال وصالات الألعاب الفردية ومجمع حمامات السباحة وملاعب التنس وملاعب الاسكواش والمبني الثقافي التكنولوجي والمبنى الاجتماعي ومنطقه الخدمات والصالة المغطاة التي تم الانتهاء من إنشائها.

وأوضح صبحي أن المدينة الرياضية تعد واحدة من الصروح الرياضية العملاقة بمصر التي تم إنشاؤها وفق المعايير الدولية وتمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن المدينة تعد واحدة من المشروعات القومية الرياضية، والتي تضاف للبنية الإنشائية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وواحدة من الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد صبحي بحجم الإنجاز المحقق على صعيد البنية الإنشائية حيث تم الانتهاء من الصالة المغطاة داخل المدينة واستعدادها لاستضافة منافسات بطوله العالم لكرة اليد 2021 وكبرى البطولات الرياضية الدولية.

وتتسع صالة العاصمة الإدارية لنحو 7500 متفرج وتم تأسيسها عام 2020 ضمن مشروعات المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية ، وتستضيف الصالة مباريات المجموعتين الثانية "إسبانيا وتونس والبرازيل بولندا" والسادسة "البرتغال والجزائر وإيسلندا والمغرب".

وفى السياق ذاته عقد صبحى اجتماع مع مديري الصالات الأربعة التي ستقام فيها فعاليات البطولة للوقوف على الاستعدادات النهائية، قبل انطلاق الفعاليات.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" هي البطولة الأكبر في العالم، والتي تقام منذ انتشار جائحة كورونا العام الماضي.

ويشارك في مونديال اليد 32 منتخبا للمرة الأولى وتقام منافسات البطولة في 4 صالات هي صالة استاد القاهرة وصالة العاصمة الإدارية وصالة برج العرب وصالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.