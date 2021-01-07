مقابل مصطفى محمد.. تقرير فرنسي يكشف حقيقة اقتراب وهبي الخزري من الزمالك

كانت تقارير صحفية أشارت خلال الايام الماضية، إلى اقتراب وهبي الخزري من الزمالك، خلال الشتاء الحالي، مقابل رحيل مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء إلى سانت إيتيان.

كشف تقرير فرنسي حقيقى اقتراب التونسي وهبي الخزري نجم فريق سانت إيتيان الفرنسي، من الانضمام إلى الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وذكر موقع ":foot-sur7" الفرنسي، أنه لم يتم إدارج اسم وهبي الخزري اطلاقا ضمن صفقة رحيل مصطفى محمد إلى سانت إيتيان.

وأضاف الموقع الفرنسي، أن مصطفى محمد وافق بالفعل على الانتقال إلى سانت إيتيان، ولكن لا زالت المفاوضات جارية بين النادي الفرنسي والزمالك لاتمام الصفقة".

وأشار الموقع، أن نادي الزمالك طلب 5 ملايين يورو من أجل رحيل مصطفى محمد، ولكن سانت إيتبان يسعى لإنهاء الصفقة مقابل 3 ملايين يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.