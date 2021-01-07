الكاف يسعي لمنع تواجد الاهلي والزمالك فى مجموعة واحدة بـ دورى أبطال افريقيا

كشفت مصادر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مساعي داخل الكاف لمنع تواجد فريقين من دولة واحدة فى دور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.
ويجرى الكاف مراسم قرعة دور المجموعات بدورى أبطال افريقيا يوم الجمعة القادم بمشاركة النادي الاهلي والزمالك.
قالت المصادر أن الاتحاد الأفريقي يسعى إلى أجراء تعديلات بشأن نظام دور المجموعات على أن يتم منع وقوع فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة".
أضاف أن المساعي داخل الكاف ترغب فى منع تواجد فريقين من نفس البلد فى مجموعة واحدة فى دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا لأسباب تسويقية والبث الفضائى.
شدد على أن الساعات القادمة سوف تشهد خروج قرار جديد من جانب الكاف بشأن منع تواجد فريقين من بلد واحد فى دور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.
وأسدل الستار على دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، أمس، الأربعاء.
وجاءت تصنيفات فريق دوري أبطال أفريقيا المتأهلة إلى دور المجموعات كالأتي
التصنيف الاول: الاهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي
التصنيف التاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب
التصنيف التالت : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال
التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونغيث _ شباب بلوزداد _ المريخ
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