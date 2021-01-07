عجائب الماما أفريكا عرض مستمر.. انسحابات وزحاليق واحتفال بالتوكتوك في دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا

أسدل الستار على دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيان والذي شهد العديد من الغرائب والعجائب والطرائف.

وضمن كلا من الأهلي والزمالك تأهلهما إلى دور المجموعات، حيث اكتسح المارد الأحمر سونيديب بطل النيجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المتأهلين إلى دور المجموعات:

التصنيف الاول: الاهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي التصنيف التاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب التصنيف التالت : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونغيث _ شباب بلوزداد _ المريخ.

أبرز أحداث دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا:

انسحاب غزالة التشادي وأشانتي كوتوكو:

انحسب فريق غزالة التشادي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما منع وزير الرياضة التشادي الفريق من السفر إلى القاهرة لخوض مباراة الذهاب أمام الزمالك.

كما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أيضا، اعتبار الهلال منحسبا في مباراة الإياب أمام الهلال السوداني، بسبب وجود 7 إصابات كورونا في صفوفه.

زحاليق في ملعب محمد الخامس:

ودع نادي الرجاء البيضاوي المغربي بطولة دوري أبطال إفريقيا من إياب دور الـ 32 على يد فريق تونجيث بطل السنغال بعد خسارته بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليصلوا إلى ركلات الترجيح التي أسفرت عن فوز الفريق السنغالي وصعوده إلى دور المجموعات في أولى مفاجآت بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ملعب محمد الخامس تحول إلى بركة مياة خلال اللقاء، بسبب الأمطار الغزيزة، وتسبب في سقوط اللاعبين مرات عديدة خلال اللقاء.

احتفال بالتوكتوك:

شهدت مباراة الذهاب بين المريخ السوداني وإنيمبا النيجيري في ذهاب دور الـ 32، احتقالا غريبا، حيث قام سيف تيري لاعب المريح بعد تسجيل الهدف الثالث، بقيادة توكتوك داخل الاستاد.