نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام مصري محتمل.. تعرف على رؤوس المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت مساء أمس الأربعاء، منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 – 2021، وتأهل 16 فريقًا إلى دور المجموعات بالبطولة القارية، على رأسهم فريقي الأهلي والزمالك ممثلي مصر بالبطولة.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية على حساب سونيديب بطل النيجر بالفوز عليه 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل الزمالك بعد انسحاب جازيل التشادي.

وسيتواجد الأهلي في التصنيف الأول للأندية المتأهلة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع أندية الوداد المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي، وسيتواجد الأندية الـ4 على رؤوس المجموعات بالبطولة.

بينما سيتواجد الزمالك في التصنيف الثاني بالبطولة مع أندية ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وحوريا كوناكري الغيني، وفيتا كلوب الكونغولي.

أما التصنيف الثالث للأندية المتأهلة لمرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية سيضم أندية الهلال السوداني وبترو أتليتكو الأنجولي، وسيمبا التنزاني، ومولودية الجزائر.

وسيتواجد في التصنيف الرابع أندية، المريخ السوداني وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وتونجيث السنغالي وشباب بلوزداد الجزائري.

وبناءًا على هذا التصنيف قد تضع القرعة فريقي الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، باعتبارهما متواجدين في تصنيفين مختلفين.

وستقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا غدًا الجمعة 8 يناير في أحد فنادق القاهرة، وستقام معها أيضًا قرعة دور الـ32 "مكرر" لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.