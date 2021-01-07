نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المسحة الطبية التي أجراها جميع اللاعبين ‏والجهاز الفني جاءت سلبية، باستثناء محمد هاني الذي سيتم إعادة المسحة له يوم السبت ‏المقبل، للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات ‏الرسمية.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏