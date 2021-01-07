نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المسحة الطبية التي أجراها جميع اللاعبين والجهاز الفني جاءت سلبية، باستثناء محمد هاني الذي سيتم إعادة المسحة له يوم السبت المقبل، للمزيد من الاطمئنان على حالته.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.