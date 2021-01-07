نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الجماهير المصرية، انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي ستستضيفها مصر، في الفترة بين 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وتقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ، بمشاركة 32 منتخباً، تم توزيعها بين 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

ويدخل منتخب مصر لكرة اليد الذي يقع في المجموعة السابعة، تحت قيادة المدير الفني الإسباني باروندو جارسيا، بطموحات كبيرة، من أجل تحقيق إنجازاً كبيراً يضاف لإنجازات كرة اليد المصرية عبر تاريخها، لاسيما أن البطولة مقامة على أرض مصر ووسط جماهيرها.

ومن المقرر أن يخوض فراعنة اليد، مبارياتهم فوق الجدول التالي:

الجولة الأولى: الأربعاء - 13 يناير (مصر X تشيلي)

الجولة الثانية: السبت - 16 يناير (مصر X التشيك)

الجولة الثالثة: الاثنين - 18 يناير (مصر X السويد)

وتقام كافة مباريات «الفراعنة» على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي في الساعة السابعة مساءً.