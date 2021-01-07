نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 مباريات نارية بالجولة الثامنة في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام السبت 7 مباريات نارية في إطار منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى (الصعيد) بالقسم الثاني وتختتم الجولة يوم الأحد بلقاء تليفونات بني سويف مع الشرقية للدخان.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة الهامة :



1- كيما أسوان مع المنيا

يستضيف فريق كيما أسوان بقيادة عادل لحمه نظيرة فريق المنيا بقيادة شديد قناوي، ويدخل كيما اللقاء في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط بعد تعادله مع شبان قنا بهدف لمثله بينما فريق المنيا وصيف المجموعة برصيد 14 نقطة بعد فوزه على فريق ديروط بهدف نظيف.



2- قنا مع الألومنيوم



يحل فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف ضيفأ ثقيلا على فريق قنا بقيادة محمود إبراهيم، ويخوض الألومنيوم اللقاء في المركز الثالث برصيد 13 نقطة بعد فوزه على تليفونات بني سويف بهدفين، بينما قنا في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط بعد هزيمته من بنى سويف بهدف.



3- الفيوم مع بنى سويف



يقام على ملعب الاسيوطي الفرعي، لقاء فريق الفيوم بقيادة أحمد بكري أمام فريق بنى سويف بقيادة محمد يوسف.



يدخل الفيوم اللقاء برصيد 13 نقطة في المركز الرابع، بعد فوزه على طهطا بهدف، بينما بنى سويف يالمركز الثامن برصيد 10 نقاط بعد فوزه على قنا بهدف.

4- الإعلاميين مع طهطا



يلتقي فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكنانى مع فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم، ويملك الإعلاميين 12 نقطة بالمركز الخامس، بعد فوزه على أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف، بينما فريق طهطا في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط بعد هزيمته من فريق الفيوم بهدف .



5- سوهاج مع شباب سمسطا



يلعب فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف بيبو مع فريق مركز شباب سمسطا بقيادة على حسن رمضان.



يدخل سوهاج اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 11 نقطة بعد هزيمته من الدخان بهدف، بينما يحتل سمسطا المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع بترول أسيوط بدون أهداف.



6- بترول أسيوط مع شبان قنا

يشهد ملعب بترول أسيوط إقامة مباراة البترول بقيادة كرم جابر مع شبان قنا بقيادة كمال الزين، يدخل الفريقين اللقاء برصيد 10 نقاط .

وأسفرت الجولة السابقة عن تعادل سمسطا بدون أهداف مع بترول أسيوط، بينما فريق شبان قنا في المركز التاسع بعد تعادله مع كيما بهدف لمثله.



7- ديروط مع أسمنت أسيوط



يواجه فريق ديروط بقيادة محمد صديق نظيرة فريق أسمنت أسيوط متزيل الترتيب بقيادة هيسم صالح.



ويحتل ديروط في المركز السابع برصيد 10 نقاط وخسر مؤخرا من المنيا بهدف، بينما يتواجد الأسمنت بالمركز الأخير، برصيد 3 نقاط بعد هزيمته من الإعلاميين بهدفين مقابل هدف.

وتختتم الجولة يوم الأحد بلقاء تليفونات بني بنى سويف مع الشرقية للدخان حيث يشهد ملعب الاسيوطي مواجهه قويه ومرتقبة تجمع فريق تليفونات بني سويف بقيادة محمد جمال مع فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم.



يدخل الدخان اللقاء وهو في القمة برصيد 16 نقطة بعد فوزه على سوهاج ، بينما التليفونات بني سويف في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 16 نقطة

2- المنيا 14 نقطة

3- الألومنيوم 13 نقطة

4- الفيوم 13 نقطة

5- الإعلاميين 12 نقطة

6- سوهاج 11 نقطة

7- ديروط 10 نقاط

8- بنى سويف 10 نقاط

9- شبان قنا 10 نقاط

10- بترول أسيوط 10 نقاط

11- قنا 8 نقاط

12- شباب سمسطا 7 نقاط

13- كيما أسوان 6 نقاط

14- تليفونات بني سويف 5 نقاط

15- طهطا 5 نقاط

16- أسمنت أسيوط 3 نقاط