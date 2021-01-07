وأكدت إدارة الزمالك في بيان رسمي لها اليوم على أن "نجم الزمالك الأسبق لما له من تاريخ مع القلعة البيضاء نال ثقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه عضوا بمجلس النواب لتعزيز الاهتمام بالجانب الرياضي تحت قبة البرلمان".
وشددت إدارة الزمالك على أنها تمد يد العون لنجم الزمالك السابق ولكل نجوم الرياضة بمجلس النواب لإعلاء الصالح العام لبلادنا والتأكيد على القيام بدوره كمؤسسة رياضية شامخة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدارة الزمالك عن تعيين حازم إمام عضوا بمجلس النواب: سنمد له يد العون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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