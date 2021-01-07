عمرو أنور: شباب الأهلي جاهز للمراحل النهائية لبطولة 1999

أكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد 1999، أن فريقه قدم مباراة مميزة أمام إنبي، ونجح في الفوز خارج ملعبه 4 - 2، بفضل الأداء القوي والسيطرة على مجريات اللعب منذ البداية وحتى نهاية اللقاء.
وقال عمرو أنور إن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية كالمعتاد منهم، مشيرًا إلى أن توقيتات تسجيل الأهداف كانت رائعة وأحكمت سيطرة الأهلي على المباراة.
وحول صعود الفريق للمرحلة النهائية من البطولة، أكد أنور أن شباب الأهلي مستعد بقوة للمنافسة على اللقب، ولكنه أشار إلى أن الفريق يعاني بسبب وجود أكثر من لاعب مصاب، مما يدفعه للاستعانة بلاعبي فريق 2001.
وناشد أنور مسئولي اتحاد الكرة بضرورة وجود فترة زمنية كافية بين مرحلة المجموعات والمرحلة النهائية لدوري الجمهورية، لكي يحصل لاعبو جميع الفرق على قسط كافٍ من الراحة ويكونوا مستعدين لخوض المنافسات القادمة، التي يعتقد أنها ستكون أكثر صعوبة بسبب قوة الفرق المتأهلة واحتمالية ضغط المباريات، متمنيًا أن تقام هذه المرحلة بنظام دوري من دور واحد، لكي يلعب كل فريق 8 مباريات فقط، بدلًا من خوض 16 مباراة.
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