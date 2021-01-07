قبل مواجهة إنبي.. صلاح أمين يعلن إصابته بفيروس كورونا

وكتب صلاح أمين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إيجابي كورونا".
وشارك صلاح أمين مع وادي دجلة في 4 مباريات في مسابقة الدوري هذا الموسم، سجل خلالهما هدفين.
ويستعد فريق وادي داجلة لمواجهة إنبي، المقرر لها، غدا الجمعة، على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل وادي دجلة المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن إنبي صاحب المركز الـ 15.
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