نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيدري: لم أسجل هدفاً بالرأس في حياتي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الخميس 07/يناير/2021 - 01:47 م
Advertisements
وحول الهدف الثاني الذي صنعه بالكعب للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أوضح صاحب الـ18 عاماً: "ميسي تحدث معي لحظة لعب الكرة بالكعب، إذا لم يلفت انتباهي لوجوده، لما كنت رأيته، ولكنه أتى من الخلف، ولحسن الحظ أن الحارس كان خارج المرمى".
كما أبدى بيدري سعادته الكبيرة بانتصار الفريق، وعلى المستوى الشخصي بهدفه وبصناعة الهدف الثاني، إلا أنه شدد على ضرورة الاستمرار بنفس الأداء، لأن المشوار لا يزال طويلاً.
واختتم: "مباراة اليوم كانت مهمة بالنسبة لنا، وكنا نعرف طريقة لعب الخصم، وهي البحث عن سرعة إينياكي ويليامز، ورغم أن الهدف الأول كان ضربة قوية لنا، إلا أننا استطعنا إيقافه، وعدنا في النتيجة وبالنقاط الثلاث المهمة جداً".