الرجاء المغربي يطالب الكاف بإعادة مباراة تونغيث السنغالي

أفادت تقارير إعلامية مغربية بأن فريق الرجاء البيضاوي أرسل خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" طالب من خلاله إعادة مباراته أمام تونغيث السنغالي التى أقيمت فى إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

وذكرت أن إدارة النادي الأخضر طلبت من مسؤولى الكاف إعادة المباراة أمام الفريق السنغالي والتى على أثرها ودع الفريق المغربي كأس الكونفدرالية.

وأشارت إلى أن مسؤولى الرجاء المغربي استندوا فى طلبهم الكاف إلى الظروف التي لم تكن تسمح لخوض المواجهة أمام الفريق السنغالي.

وكان سعيد وهبي، الناطق الرسمي للرجاء، قد كشف في تصريحات صحفية، أن الحكم لم يقم بحماية اللاعبين في ظل تلك الظروف، مؤكدا أن إدارة النادي ستسلك كل الطرق لحماية النادي ونثق في ”الكاف“.

يذكر أن الرجاء، كان قد ودع مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد خسارته أمام النادي السنغالي على أرضية ملعب محمد الخامس بركلات الترجيح، عقب تعادله ذهابا وإيابا بدون أهداف.