لأول مرة| مدرب سانت إيتيان يتحدث عن صفقة مصطفى محمد.. ويعترف بصعوبة المفاوضات

وقال كلود بويل في تصريحات أبرزها موقع " لو سبورت 10 الفرنسي": لن اتحدث عن رأيي في صفقة مصطفى محمد، ولكن لدينا رغبة كبيرة في ضمه".

تحدث كلود بويل المدير الفني لفريق سانت إيتيان الفرنسي، آخر تطورات مفاوضات ناديه مع إدارة الزمالك، لضم مصطفى محمد، خلال فترة الإنتقالات الشتولية الحالية.

وتابع:" نعرف الصعوبات التي سنواجها لحسم صفقة مصطفى محمد والصفقات الآخرى أيضا، لكن علينا لانتظار، لمعرفة ماذا سيحدث في النهاية".

كانت تقارير صحفية فرنسية، أشارت خلال الساعات الماضية، أن مصطفى محمد وافق بالفعل على الانتقال إلى سانت إيتيان، ولكن لا زالت المفاوضات جارية بين النادي الفرنسي والزمالك لاتمام الصفقة".

وأشارت التقارير، أن نادي الزمالك طلب 5 ملايين يورو من أجل رحيل مصطفى محمد، ولكن سانت إيتيان يسعى لإنهاء الصفقة مقابل 3 ملايين يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.