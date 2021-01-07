رابيد تيست للاعبي الزمالك قبل مواجهة الطلائع

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام. يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على انبي بهدفين لهدف.
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