رابيد تيست للاعبي الزمالك قبل مواجهة الطلائع

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحليل رابيد تيست، قبل انطلاق المران الجماعي، المقرر إقامته على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة. وتأتي الفحوصات الطبية ضمن البروتوكول الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل مباريات الدوري الممتاز؛ للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام. يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على انبي بهدفين لهدف.