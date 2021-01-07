نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله الخطيب مدافع الاتفاق يخضع لعملية جراحية ناجحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى عبدالله الخطيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي عملية جراحية اليوم الأربعاء أسفل البطن بمستشفى السعودي الألماني بالدمام.

وأكد الاتفاق أن عبدالله الخطيب يحتاج للتأهيل خلال الفترة القادمة ومن المُتوقع ان يغيب عن المباريات لمدة ستة أسابيع يخضع بعدها لفحوصات من أجل تحديد مدة الدخول للتدريبات الجماعية.

يُذكر أن الخطيب كان قد أنتقل لصفوف الاتفاق قادماً من اهلي جدة خلال الموسم الماضي وذلك لمدة ثلاثة سنوات مع خيار التمديد لسنة إضافية من أجل تدعيم خط دفاع الاتفاق.