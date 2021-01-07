سموحة يطلب ثنائي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي عرضًا من نظيره سموحة السكندري من أجل التعاقد مع الثنائي صلاح محسن وأحمد ياسر ريان مهاجمي الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأبدى النادي السكندري رغبته في التعاقد مع صلاح محسن وأحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يحسم الجنوب إفريقي موقفه من رحيل الثنائي بعد العرض الذي تلقاه النادي الأهلي من نظيره سموحة.

صلاح محسن أعير في يناير الماضي لنادي سموحة حتى نهاية الموسم، فيما لعب أحمد ياسر ريان بقميص الجونة لموسمين على سبيل الإعارة أيضًا.